O Atlético vai ter um importante desfalque no duelo com o Grêmio, no sábado (25), às 19h, na Arena do Grêmio, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

Com uma pequena fratura no nariz, o capitão Réver segue em tratamento e não viaja com a delegação para Porto Alegre.

O zagueiro se chocou com um jogador do Flamengo, nos minutos finais do primeiro tempo do confronto disputado no Independência, no último sábado, e sofreu a lesão.

Para compor a dupla de zaga ao lado de Igor Rabello no duelo no Sul, o escolhido deve ser o experiente Leonardo Silva, que também atuou na derrota por 1 a 0 para o Unión La Calera, do Chile, nessa terça-feira, em La Calera, na partida de ida da segunda fase da Copa Sul-Americana.

Outra ausência confirmada contra o Grêmio é o volante Elias, que cumpre suspensão pela expulsão contra o time carioca. Adilson e Jair disputam uma vaga no time que inicia jogando contra o Tricolor Gaúcho.

Poupados contra o La Calera, Cazares, Fábio Santos, Geuvânio, Luan, Ricardo Oliveira, Victor e Zé Welison viajam, nesta quarta, para Porto Alegre onde vão se juntar ao restante da delegação que vai seguir do Chile direto para a capital gaúcha.