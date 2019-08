A natação brasileira estará representada em todas as finais desta sexta-feira nos Jogos Pan-Americanos de Lima, previstas para começar às 22h30 (horário de Brasília). A final dos 50 metros livre contará com a participação de Bruno Fratus e também de Pedro Spajari.



Fratus avançou com o segundo melhor tempo do qualificatório, ao marcar 22s02, sendo 0s07 mais lento do que o norte-americano Michael Chadwick. E Spajari foi o quarto colocado, com 22s17, atrás de Nathan Adrian, dos Estados Unidos, com 22s12.



A disputa entre norte-americanos e brasileiros foi espelhada na versão feminina dos 50m livre. Lorrane Ferreira foi a segunda melhor, com 25s50, e Etiene Medeiros ficou em quarto, com 25s53. As norte-americanas Madison Kenndy, com 25s46, e Margo Geer, com 25s51, terminaram em primeiro e terceiro lugar, respectivamente, nas eliminatórias.



O Brasil também estará representado nas finais dos 400m medley nos dois naipes. No evento masculino, Brandonn Almeida avançou em segundo lugar (4min23s24) e Leonardo Santos na quinta colocação (4min24s51), mesma posição de Fernanda Goeij (4min50s84) no evento feminino.



Sem eliminatórias, a natação brasileira também disputará nesta sexta-feira as finais do revezamento 4x200 metros feminino e masculino.

