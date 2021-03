Com a suspensão do futebol em São Paulo até 30 de março, determinada pelo governador João Doria, um duelo do Estadual pode ser disputado em Belo Horizonte, na próxima quarta-feira (17). De acordo com informação da Rádio Itatiaia, a Federação Paulista (FPF) já reservou a Arena Independêmncia para o jogo entre São Bento x Palmeiras, válido pela terceira rodada.

O confronto estava marcado para Sorocaba, mas acabou sendo adiado devido ao aumento dos casos de infecção do novo coronavírus no Estado. A FPF, por sua vez, ainda tenta uma última cartada na segunda, em reunião com o governo. O encontro está marcado para esta segunda-feira (15).