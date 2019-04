O Atlético não terá Cazares no duelo contra o Nacional, do Uruguai, marcado para às 21h30 desta terça-feira (23), no Mineirão. Desde que deixou o primeiro clássico da final do Estadual alegando dores musculares - ele foi substituído aos 18 minutos do primeiro tempo -, o equatoriano não treinou com o grupo alvinegro.

Sábado (20), no empate por 1 a 1 com o Cruzeiro, resultado que deu o título ao rival, o camisa 10 esteve no Independência, mas não foi relacionado por Rodrigo Santana. Sem uniforme, ele entrou no gramado e acompanhou parte do aquecimento dos companheiros, minutos antes de a bola rolar.

Apesar de não ter lesão diagnosticada em exame, como afirma o clube, Cazares não terá condições de entrar em campo também no confronto da penúltima rodada do Grupo E da Copa Libertadores; o jogo, inclusive, pode decretar a eliminação atleticana (em caso de empate ou derrota), ou alimentar a improvável classificação (com uma vitória sobre os uruguaios).



Atraso

Além do problema muscular, o equatoriano foi tema interno na sexta-feira (12), quando a diretoria antecipou a concentração dos atletas, para o primeiro jogo da final do Mineiro. Com horário máximo marcado para às 23h, Cazares apareceu na Cidade do Galo por volta das 2h. O ato de indisciplina, que logo se espalhou nos bastidores, complica a situação do jogador no clube. Vale destacar que, apenas por pedido de líderes do time, ele entrou em campo no confronto que abriu a busca pela 45ª taça do Estadual.

Apesar de ter dado sinais de que em 2019 poderia, enfim, ser o armador da equipe e manter uma sequência de bons jogos, o camisa 10 tem o futuro em xeque; negociá-lo, inclusive, não é carta fora do baralho para a diretoria. O que se sabe é que, mesmo com o atraso, o meia não foi multado pela cúpula.

Busca no Mercado

Conforme apurou a reportagem do Hoje em Dia, com ou sem Cazares, uma das missões do novo diretor de futebol, Rui Costa, é buscar um meia de ponta para defender o clube a partir do Campeonato Brasileiro. A procura, inclusive, já começou a ser feita e deve ter ajuda do Banco BMG para ser concretizada, assim que o nome for escolhido. Novidades devem surgir nos próximos dias, já que a competição se inicia no domingo (28) para o Galo, que enfrenta o Avaí no Independência;