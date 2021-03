O volante Ariel Cabral retorna ao Cruzeiro. De volta a Belo Horizonte desde o último fim de semana, o argentino deu início aos exames de pré-temporada, para em seguida, iniciar os treinamentos na Toca da Raposa II.

A assessoria de comunicação da Raposa não confirmou se o jogador se está nos planos do técnico Felipe Conceição para a sequência da temporada. Limitou-se a dizer apenas que Cabral é atleta do clube.

Aos 33 anos, o jogador tem contrato com a Raposa até o final de 2021. Em outubro passado, foi cedido ao Esmeraldino para a disputa do Brasileirão, participando de 20 jogos na competição.

Contratado pelo Cruzeiro em 2015, Ariel soma 188 jogos e quatro gols com a camisa celeste. No período, conquistou os títulos do Campeonato Mineiro (2018 e 2019) e da Copa do Brasil (2017 e 2018).

Com vencimentos acima do teto de R$150 mil, estipulado pela diretoria do clube estrelado no ano passado, Cabral, assim como outros companheiros do elenco, acertou a repactuação salarial, em que vai receber essa diferença de forma parcelada, posteriormente.

No atual elenco celeste, caso seja reintegrado ao elenco, o argentino vai ter os seguintes concorrentes por uma vaga na equipe: Adriano, Matheus Neris, Matheus Barbosa, Jadson e Lucas Ventura.