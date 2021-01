O futebol japonês pode ser o destino de Diego Tardelli caso ele não siga no Atlético após o término do seu contrato, no final do mês que vem. Esta possibilidade é tratada cada vez mais como realidade segundo informações recebidas pela reportagem, e a volta ao futebol asiático pode ser importante, principalmente financeiramente, para o jogador.

Depois de se machucar durante o período de treinamentos, antes da volta do futebol, que ficou parado por quatro meses, por causa da pandemia pelo novo coronavírus, o atacante, que passou por cirurgia, já treina com o grupo atleticano desde 18 de dezembro.

Sem a certeza de que permanecerá no Atlético, Diego Tardelli já conversa com um clube do futebol japonês, que pode ser o seu destino no mês que vem, quando acaba seu contrato com o Galo

Já são quase 40 dias de atividades, mas mesmo assim ele segue sem ser relacionado pelo técnico Jorge Sampaoli para as partidas. Pelo menos foi assim até o jogo do último sábado (23), quando o Galo foi derrotado pelo Vasco, em São Januário, pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Em entrevista coletiva, o treinador argentino revelou que Tardelli precisaria do mês de janeiro para estar em condições de ser escalado nas últimas rodadas da competição nacional.

O contrato do atacante com o Atlético, que iria até o final do ano passado, foi prorrogado pelo clube por causa da mudança do calendário.

A mesma situação vive o goleiro Victor, que também dificilmente seguirá na Cidade do Galo.

