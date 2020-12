Uma nova temporada se aproxima e pode marcar a permanência de apenas um dos campeões da Libertadores no Atlético. Caso o contrato do goleiro Victor, que vai até o fim do Brasileirão, em fevereiro, não seja renovado, assim como acontece com o atacante Diego Tardelli, apenas o capitão da conquista mais importante da história do alvinegro vai permanecer no elenco.

Completando 36 anos em 4 de janeiro e com contrato até o fim de 2021, o zagueiro Réver acumula 258 jogos pelo Galo e 28 gols anotados. Victor, por sua vez, tem 423 partidas realizadas pelo clube e, no atual elenco, é o jogador que mais vezes entrou em campo. Contudo, atualmente, é a terceira opção de Jorge Sampaoli e tem futuro incerto. Já Tardelli, com 220 jogos pelo alvinegro, se recupera da cirurgia no tornozelo esquerdo e, com apenas 20 minutos em campo em 2020, também não sabe se terá novo vínculo com a nova diretoria.

Enquanto o "Capitão América" fez 29 partidas em 2020, a maioria como titular, o "Santo do Horto" entrou em campo apenas em quatro oportunidades. O arqueiro tem Everson e Rafael como concorrentes no gol atleticano. O atacante, por sua vez, só participou de alguns minutos do clássico contra o Cruzeiro, em 7 de março.