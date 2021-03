Depois de uma paralisação de dez dias, por causa da Onda Roxa decretada pelo Governo de Minas Gerais no Estado, fruto do avanço da Covid-19, o Módulo I do Campeonato Mineiro tem retorno previsto para a próxima quinta-feira (1º) com a disputa da sexta rodada. Será o início da reta final da fase classificatória da competição, que já começa a ter algumas definições.

Os números mostram que Atlético e América já estão praticamente garantidos nas semifinais. Segundo os cálculos do site Probabilidades no Futebol, mantido pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), são de 99,56% as chances de classificação do Galo, e de 93,3% as do Coelho.

O Atlético, de Nacho Fernández, é o favorito para ficar com a primeira colocação da fase classificatória do Módulo I do Campeonato Mineiro O Atlético, de Nacho Fernández, é o favorito para ficar com a primeira colocação da fase classificatória do Módulo I do Campeonato Mineiro

Nas 12 edições do Estadual neste século com fórmula de disputa idêntica à de 2021, a pontuação para ser semifinalista variou entre 15, número que o Atlético já alcançou com 100% de aproveitamento em cinco rodadas, e 21.

Nas previsões da UFMG, dificilmente uma equipe deixará de integrar o G-4 do Campeonato Mineiro alcançando os 18 pontos. São hoje de 88,75% as chances disso acontecer com essa pontuação.

Briga acirrada

Com atleticanos e americanos quase lá, os outros dois semifinalistas do Módulo I ainda estão longe de serem definidos, pois apenas quatro pontos separam o caçula Athletic, de São João del-Rei, do Patrocinense, que é nono colocado.

Para a UFMG, não há um favoritismo na briga pelas duas últimas vagas nas semifinais, e uma prova disso é que nenhum clube tem mais de 50% de chances. O Athletic, que na próxima quinta-feira encara o lanterna Coimbra, no Independência, é o mais próximo disso, com 49,1%. A Caldense, que fecha o G-4 neste momento, aparece com 39,8%, com o Cruzeiro colado nela com 38,1%.

Vice-campeão do ano passado e dono da melhor campanha na fase classificatória, o Tombense ainda não conseguiu engrenar na edição 2021 do Campeonato Mineiro. O time de Tombos ocupa apenas a sétima colocação e tem uma vitória nas cinco primeiras rodadas. E volta a campo pelo Estadual vivendo uma decisão, pois na próxima quinta-feira encara o Cruzeiro, que é quinto colocado, às 16h, no Mineirão.

Se perder, o Tombense ficará em situação muito complicada na briga por vaga nas semifinais do Módulo I.

A sexta rodada significa a virada da fase classificatória, que entrará então na reta final e que terá como marca a briga acirrada por duas vagas nas semifinais, pois Atlético e América já estão praticamente lá.

