Poderia ter sido uma vitória com mais folga e um placar elástico, se não fossem as tantas chances desperdiçadas - incluindo um pênalti perdido por Rodolfo, no segundo tempo -, mas o que importa é que o América ganhou. Na noite deste sábado (5), o time alviverde bateu o CSA, por 1 a 0, com um gol de Ademir, no Rei Pelé, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O tento alviverde se deu aos 8 minutos da primeira etapa, após falha do goleiro Bruno Grassi, que chutou em cima de Ademir, e a bola foi parar nas redes.

Um triunfo para lavar a alma, após duas partidas seguidas sem vitória: empate com o lanterna Oeste e derrota no polêmico clássico diante do Cruzeiro. O América chegou aos 47 pontos, quatro a menos que a líder Chapecoense.

Na terça-feira (8), às 19h15, o Coelho volta a campo em um confronto direto com o Sampaio Corrêa, terceiro colocado, com 44, no Independência.

CSA 0 X 1 AMÉRICA

Motivo: 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Data: 5/12/2020 (sábado)

Estádio: Rei Pelé

Cidade: Maceió (AL)

Arbitragem: Alexandre Vargas Tavares de Jesus, auxiliado por Thiago Rosa de Oliveira e Thiago Gomes Magalhães, todos do Rio de Janeiro

Cartões amarelos: Bruno Grassi (CSA); Rodolfo (América)

Gols: Ademir aos 8 minutos do primeiro tempo

CSA

Bruno Grassi; Diego Renan, Lucas Dias, Leandro Castán e Rafinha; Marquinhos, Nadson (Andrigo) e Gabriel; Rone (Pedro Lucas), Rodrigo Pimpão (Rafael Bilu) e Paulo Sérgio

Técnico: Mozart

AMÉRICA

Matheus Cavichioli; Daniel Borges, Messias, Anderson e João Paulo (Sávio); Flávio, Juninho e Alê (Léo Gomes); Ademir (Léo Passos), Felipe Azevedo (Calyson) e Rodolfo (Felipe Augusto)

Técnico: Cauan de Almeida e Marcio Hahn