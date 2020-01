Estreia com pé direito. Com boa atuação, o Cruzeiro começou a disputa da Copa São Paulo de Futebol Junior batendo o Trindade, de Goiás, por 1 a 0. A vitória foi construída logo aos dois minutos de jogo, quando Caio Rosa, um dos destaques da Raposa, marcou um bonito gol batendo de perna esquerda na entrada da área.

Ainda no primeiro tempo, os cruzeirenses chegaram com perigo mais vezes do que a equipe goiana. No entanto, uma grande defesa do goleiro Denivys após uma cabeçada do adversário foi fundamental para a manutenção da vantagem celeste.

No início da etapa complementar, o ritmo da Raposa não foi o mesmo, mas logo conseguiu voltar a dominar o duelo, acertando a trave adversária em duas oportunidades. Mesmo não ampliando o marcador, os cruzeirenses não sofreram para sair de campo com a vitória.

Agora, o próximo compromisso do Cruzeiro será contra o Sergipe, nesta terça-feira (7), às 17h, também em Barueri. O clube celeste segue em busca do bicampeonato da competição, que conquistou pela primeira vez em 2007.

Escalações

Cruzeiro: Denivys; Valdir, Jonathan, Paulo e Matheus Pereira; Guilherme Liberato (Alejandro) e Jadsom (Ryan); Caio Rosa (Stênio), Marco Antônio e Alexandre Jesus (Pedro Bicalho); Thiago (Ageu) Técnico: Célio Lúcio

Trindade: Vítor; Jabu, Eduardo (Miro), Tibúrcio e Marcus Nery; Maia e Tavares; Maxwell (Igor), Luís Fernando e Fernando (Gabriel); Hugo (Nicácio) Técnico: Muriel Alves