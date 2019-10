A Juventus sustentou a liderança do Campeonato Italiano por mais uma rodada. Neste sábado (19), atuando em casa, no Allianz Stadium, o time de Turim contou com mais um gol de Cristiano Ronaldo, o 701º do astro português em competições oficiais, para derrotar o Bologna por 2 a 1.



Com 22 pontos em oito rodadas, a Juventus abre quatro de vantagem para a Inter de Milão, que visitará o Sassuolo no domingo. Já o Bologna parou nos nove pontos, na décima colocação. O time contou no banco de reservas com o técnico Sinisa Mihajlovic, que faz tratamento contra leucemia.

A Juventus largou na frente aos 19 minutos do primeiro tempo graças ao faro de gol de Cristiano Ronaldo, que pegou bola cortada pela defesa do Bologna, pedalou diante da marcação e finalizou forte, de direita, com Skorupski não chegando a tempo para fazer a defesa. Foi o quarto gol do português nesta edição do Italiano.



Só que a reação do Bologna foi quase imediata, com um belo gol do zagueiro Danilo. Aos 25, após cabeceio de Mbayé, a bola desviado ficou com o brasileiro, que soltou uma bomba de direita para fazer 1 a 1.



O Bologna até conseguiu levar a igualdade ao intervalo, mas foi vazado logo no começo do segundo tempo, quando o seu sistema defensivo falhou na saída de jogo. Foi aos oito minutos, com a bola travada na finalização de Cristiano Ronaldo sobrando para Pjanic, que bateu colocado para colocar a Juventus em vantagem.



Apesar disso, a vitória da equipe de Turim não veio sem sustos, tanto que no lance final do jogo, o Bologna teve duas chances para marcar, com Santander acertando o travessão em cabeceio e Buffon fazendo grande defesa após bicicleta do atacante paraguaio.



A Juventus voltará a jogar na terça-feira, quando receberá o Lokomotiv Moscou, pela Liga dos Campeões. E no sábado visitará o Lecce pelo Italiano. No dia seguinte, será a vez de o Bologna receber a Sampdoria.