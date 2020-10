Com gols de Paulinho Moccelin, aos 6 minutos, e Busanello, aos 25 minutos do primeiro tempo, o ex-cruzeirense Anselmo Ramon aos 24, Alisson (contra) aos 29 e Lucas Tocantins aos 42 da segunda etapa, a Chapecoense goleou a Ponte Preta, por 5 a 0, no Moisés Lucarelli, na noite desta terça-feira (20), e assumiu a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro.

O resultado jogou o América de volta para o terceiro lugar no campeonato. Mas houve um lado positivo ao Coelho neste triunfo da Chape. O alviverde mineiro aumentou a vantagem em cima da Macaca.

Atualmente, o G-4 da Série B tem a Chapecoense como líder, com 33 pontos, um a mais que Cuiabá e América. A Ponte completa o grupo com 27.

O Cuiabá pode retomar a ponta nesta quarta-feira (21), quando enfrenta o Paraná, às 19h, na Arena Pantanal.