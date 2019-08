Com gol de Fred, o Cruzeiro segue vencendo a partida contra o CSA, neste domingo (25), no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.



Em relação ao time que venceu o Santos por 2 a 0, no último domingo, no Mineirão, o técnico Rogério Ceni promoveu três mudanças. O zagueiro Dedé, com desconforto muscular foi vetado do confronto e dá lugar ao jovem Cacá.



Outra alteração foi a entrada de Fred na vaga de Egídio. Dessa forma, Dodô volta a atuar pela lateral esquerda. Por fim, já no aquecimento, o atacante Pedro Rocha, que iria iniciar jogando, sentiu um enjooo e foi tirado da relação inicial, dando lugar a Robinho.



Cruzeiro entra em campo com: Fábio, Orejuela, Fabrício Bruno, Cacá e Dodô; Henrique e Robinho; Marquinhos Gabriel, Thiago Neves e David; Fred.



CSA



O CSA também está definido. O técnico Argel Fucks levará a campo Jordi; Dawhan, Alan Costa, Luciano Castán e Carlinhos; Naldo, João Vitor e Jean Kléber; Jonatan Gómez, Héctor Bustamante e Alecsandro.