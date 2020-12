O Cruzeiro venceu o primeiro dos dois clássicos com o América marcado para esta semana, pelo Campeonato Mineiro Feminino.

Jogando no estádio das Alterosas, no Sesc Venda Nova, a Raposa venceu o Coelho por 1 a 0, em duelo disputado na tarde desta terça-feira (1), pela 3ª rodada do Estadual.

O gol do time celeste foi marcado pela meio-campo Micaelly, em cobrança de pênalti, aos quatro minutos do segundo tempo.

Micaelly, inclusive, se reapresentou já na manhã desta terça, junto com a atacante Duda, após ambas passarem por um período de treinamentos pela Seleção Brasileira Sub-20.

Com o resultado, o Cruzeiro chegou a quatro pontos no Mineiro. Na estreia do torneio, a Raposa empatou em 1a 1 com o Ipatinga, no Vale do Aço.

O Coelho, por sua vez, que havia vencido o Ipatinga na última rodada, soma seu segundo revés em três jogos e permanece com três pontos.

Cruzeiro e América voltam a se enfrentar, no próximo sábado, às 15h, na Toca da Raposa I.

Três dias depois, a Raposa terá pela frente o confronto com o Atlético, pela segunda rodada, inicialmente marcado para o dia 21 de novembro, e que foi remarcado em razão dos vários casos de Covid-19 na equipe estrelada na época.

FICHA DO JOGO

AMÉRICA 0 X 1 CRUZEIRO

Motivo: 3ª rodada do Campeonato Mineiro Feminino 2020

Local: Estádio das Alterosas - Sesc Venda Nova - BH

Árbitro: Rafael Noeinstein de Araújo Alves

Gol: Micaelly (Cruzeiro) aos 4 min do 2º tempo

AMÉRICA

Deka, Keké, Thais, Flávia Mota, Dani Peré, Serrana, Ágata, Thay, Carol, Giovana (Gegê) e Jéssica Beiral.

CRUZEIRO

Menezes, Evellyn (Janaína), Pires, Thamirys, Thalita S., Capelinha, Vanessinha, Micaelly (Dedê), Eskerdinha (Tatá), Duda e Mariana Santos. Técnico: Marcelo Frigerio