Mesmo sem apresentar um futebol acima da média – muito longe disso, aliás –, o Cruzeiro venceu o Athletic, por 1 a 0, neste domingo (14), graças a um gol de pênalti do atacante Marcelo Moreno, aos 15 minutos do segundo tempo. Resultado que fez o time celeste chegar ao G-4 do Campeonato Mineiro.

Ao fim da quarta rodada, a Raposa soma sete pontos, na quarta colocação. A equipe comandada por Felipe Conceição tomou a posição justamente do clube de São João del-Rei, que caiu para o quinto lugar, com seis.

O Cruzeiro agora concentra suas atenções no clássico do próximo domingo (21), às 16h, ante o América, no Independência. E o Athletic se prepara para enfrentar o Pouso Alegre, no sábado (20), às 15h, no Joaquim Portugal.

O jogo

Nas quatro partidas anteriores da temporada, a Raposa enfrentou muitas dificuldades no primeiro tempo. Contra o Athletic, a tônica foi a mesma. Sem grande poder de criação e finalização, o time celeste não conseguiu tirar o zero do placar nos 45 minutos (mais dois de acréscimo) iniciais.

O Athletic, por sua vez, esteve mais próximo do gol, quando Loco Abreu, aos 2 minutos, acertou uma bola, de cabeça, na trave. E de forma geral, a equipe de São João del-Rei apostou na posse de bola, utilizando-se de chutões como último recurso. O empenho, no entanto, não foi recompensado com um tento.

O Cruzeiro continuou acumulando falhas no começo do segundo tempo, até que Marcelo Moreno resolveu aparecer e decidir. Aos 11, perdeu uma grande oportunidade, obrigando Lee a protagonizar boa defesa. Três minutos depois, o atacante sofreu pênalti; ele mesmo tratou de converter a cobrança: 1 a 0, aos 15.

Logo no lance seguinte, o Athletic pediu a expulsão de Moreno, por conta de um lance brusco – o boliviano deixou o cotovelo e a mão na cara de Nathan. No entanto, a arbitragem apenas amarelou o centroavante.

O time do interior buscou o empate até o fim, mas parou no goleiro Fábio, que garantiu o triunfo cruzeirense.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 1 X 0 ATHLETIC

CRUZEIRO

Fábio; Cáceres, Ramon, Eduardo Brock e Matheus Pereira; Adriano, Matheus Barbosa (Jadson) e Marcinho (Claudinho); Airton (Pottker), Felipe Augusto (Bruno José) e Marcelo Moreno (Sóbis)

Técnico: Felipe Conceição

ATHLETIC

Lee; Fumaça, Danilo, Sidimar e Nathan; Christian e Gabriel Galhardo (Silvano); Willian Júnior (Igor Bádio), Ingro e Willian Mococa; Loco Abreu (Vitinho)

Técnico: Cícero Júnior

MOTIVO: 4ª rodada do Campeonato Mineiro

LOCAL: Mineirão

CIODADE: Belo Horizonte

DATA: 14 de março de 2021

ARBITRAGEM: Ricardo Marques Ribeiro, auxiliado por Guilherme Dias Camilo e Rodney Faria Lima

CARTÕES AMARELOS: Marcelo Moreno, Airton, Claudinho (Cruzeiro); Willian Mococa, Nathan (Athletic)

GOL: Marcelo Moreno aos 15 minutos do segundo tempo