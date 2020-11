Se a reestreia pelo Cruzeiro foi apagada, a segunda partida reservou o primeiro momento de glória de Rafael Sóbis neste retorno à Toca. O gol marcado aos 32 minutos do segundo tempo, fruto de uma falta cobrada com a classe e a categoria que sempre fizeram parte do repertório do experiente atacante, consolidou uma merecidíssima vitória da Raposa sobre a líder da Série B do Brasileiro, a Chapecoense, na Arena Condá, na noite desta terça-feira (24).

E o próprio avante celeste, que um dia disse que “tem time que comemora jogo, e time que comemora título”, há de concordar que esta partida pode ser celebrada praticamente como se tivesse conquistado uma taça de campeão. Isso porque fez o time mineiro chegar a 28 pontos, se afastando cada vez mais da zona da degola, aumentou para nove confrontos consecutivos a invencibilidade do clube e, claro, reascendeu a chance de acesso aos azuis, por mais que o discurso de Felipão seja de luta contra o descenso. O Juventude, quarto colocado, tem 37 pontos, nove a mais que a equipe estrelada.

Domínio celeste

No primeiro tempo, o Cruzeiro já mostrava sua superioridade, com sete finalizações, enquanto a Chape deu apenas dois arremates. Mesmo assim, o empate em branco imperou até a saída do intervalo. O lance mais importante, no entanto, envolveu Anselmo Ramon, que deixou o braço no rosto do zagueiro Ramon e recebeu apenas o cartão amarelo, para protesto dos visitantes, que queriam o vermelho para o centroavante alviverde.

O domínio cruzeirense se manteve na segunda etapa, e o gol de Sóbis fez valer uma partida de alto nível da Raposa.

Em busca de seu sonho, o time mineiro tenta emplacar mais uma vitória na sexta-feira (27), às 21h30, quando receberá o Confiança, no Mineirão.

CHAPECOENSE 0 X 1 CRUZEIRO

Motivo: 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Data: 24/11/2020 (terça-feira)

Estádio: Arena Condá

Cidade: Chapecó-SC

Arbitragem: Zandick Gondim Alves Junior, auxiliado por Francisco de Assis da Hora e Reinaldo de Souza Moura, todos potiguares

Cartões amarelos: Anselmo Ramon, Willian, Alan Santos, Alan Ruschel (Chapecoense); William Pottker, Régis (Cruzeiro)

Gols: Rafael Sóbis aos 32 minutos do segundo tempo

CHAPECOENSE

João Ricardo; Ezequiel (Perotti), Felipe Santana, Luiz Otávio e Busanello (Felipe Garcia); Willian, Alan Santos (Vini Locatelli), Alan Ruschel e Matheus Ribeiro (Denner); Paulinho Moccelin (Mike) e Anselmo Ramon

Técnico: Umberto Louzer

CRUZEIRO

Fábio; Raúl Cáceres, Ramon, Manoel e Patrick Brey; Adriano, Jadsom Silva e Régis (Machado); Airton (Arthur Caike), William Pottker (Welinton) e Rafael Sóbis (Marcelo Moreno)

Técnico: Felipão