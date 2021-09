O atacante Hulk segue aumentando os já expressivos números com a camisa do Atlético. Ao marcar o gol da vitória sobre o Fluminense, nesta quarta-feira (15), no Mineirão, no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, o camisa 7 se isolou na artilharia do Alvinegro no Novo Mineirão, com 13 gols.

Antes do embate com o Tricolor das Laranjeiras, o Vingador estava empatado com Savarino e Lucas Pratto no posto de goleador máximo do Galo desde a reabertura do maior palco do futebol mineiro, em 2013.

O tento sobre a equipe carioca foi o 20º do atacante pelo Atlético. A marca foi alcançada em 45 jogos, e ganha ainda mais força com as onze assistências do Vingador no período.

No confronto desta quinta, Hulk converteu pênalti cometido pelo lateral-esquerdo Danilo Barcelos, aos 10 minutos do segundo tempo.

O tento sacramentou a classificação dos comandados de Cuca, que haviam vencido a partida de ida por 2 a 1, no Rio de Janeiro.

Artilharias

A efetividade no ataque deixa Hulk na disputa pela artilharia dos três campeonatos que o Atlético disputa atualmente.

Na Copa do Brasil, o camisa 7 soma quatro gols, juntamente com Wellington Paulista (Fortaleza), Pablo (São Paulo) e Vanilson (Manaus). Os artilheiros, com cinco bolas nada redes são Rigoni (São Paulo) e Rossi (Bahia).

No Campeonato Brasileiro, o Vingador tem sete tentos, mesmo número de Ytalo (Bragantino), Matheus Peixoto (Juventude) e Robson (Fortaleza). Lideram a disputa, com oito gols, Gilberto (Bahia), Bruno Henrique (Flamengo) e Edenílson (Internacional).

Já na Copa Libertadores, a estrela atleticana tem sete tentos e, juntamente com Fred (Fluminense), está atrás apenas de Gabigol (Flamengo), que marcou dez vezes.

Após a partida, o camisa 7 fez questão de destacar o grande momento do Atlético na temporada.

“Estamos vivendo um momento muito bom aqui, mas é o que eu sempre falo: o importante é manter a humildade, os pés no chão sempre. Até porque, a gente não ganhou nada ainda. A única coisa que conquistamos foi o Campeonato Mineiro, de forma suada. Depois empatamos na estreia da Libertadores e a equipe foi muito cobrada, mas a equipe manteve a união, o espírito de melhorar, para graças a deus chegarmos hoje em duas semifinais e liderando o Campeonato Brasileiro. Mas é manter a humildade para que a gente possa chegar em dezembro, de férias, com três, ou até quatro títulos”, disse Hulk, em entrevista ao canal Sportv.

Leia mais

Hulk marca, Atlético volta a bater o Fluminense e se garante na semifinal da Copa do Brasil

Atlético chega a 199 gols no Novo Mineirão, 200ª bola na rede pode acontecer no jogo contra o Sport

Com vaga garantida nas semifinais, Galo ultrapassa R$ 15 milhões em premiações na Copa do Brasil