Esta quarta-feira (21) foi dia de clássico mineiro pela 11ª Campeonato Brasileiro Sub-20. Atlético e América se enfrentaram no Sesc- Venda Nova, e quem levou a melhor foi o Galo. Com gol de Giovani, anotado na segunda etapa, o time alvinegro venceu e encostou no Coelho na tabela de classificação.

Ainda sem o complemento de toda a rodada, o Galo ocupa agora a quinta colocação do torneio, uma posição atrás do América. As duas equipes, no entanto, podem ser ultrapassadas pelo Vasco, que enfrenta o Santos ainda nesta quarta-feira (21).

Mandante da partida, o Atlético entrou em campo escalado pelo técnico Leandro Zago com a seguinte formação: Mendes; Talison, Vítor Mendes, Isaque, MIcael, Castilho, Pedro Henrique (Mateus Santos) (Carlos Manuel), Wesley, Marquinhos (Cauê), Samuel Toscas (Giovane) e Thiago Juan (Thales Quadros).

Comandado por Paulo Ricardo, o Coelho foi escalado com Elzo; Thalys (Einstein), Luisão, Guilherme Ferreira e Luan (Carlos Junio); Guilherme Borges, Matheus (Renan) e Osmar (Carlos Alberto); João Gabriel, Guilherme (Gustavinho) e Vitão (Clemente).

Cruzeiro

A equipe celeste, que é a sétima colocada, enfrenta viaja a São Paulo para enfrentar o Palmeiras neste domingo (25).

No momento, os três mineiros ocupam a zona de classificação para a fase decisiva do torneio, que reunirá os oito primeiros colocados do campeonato para se enrfrentarem a partir da fase quartas de final