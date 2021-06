O lateral-esquerdo Guilherme Arana, do Atlético, foi um dos destaques da vitória da seleção olímpica por 3 a 0 sobre o time sub-21 da Sérvia, nesta terça-feira (8), no estádio Rajko Mitic, em Belgrado.

Arana abriu o placar para o Brasil com um belo chute, de primeira, no ângulo esquerdo, aos 33 minutos do primeiro tempo (confira abaixo). Na segunda etapa, o lateral do Galo deu uma assistência para o centroavante Pedro, do Flamengo, marcar o terceiro gol e selar o triunfo da equipe verde e amarela.

Figura frequente nas convocações do técnico André Jardine, Guilherme Arana atuou os 90 minutos da partida. Outro represente do Atlético no confronto, o lateral-direito Guga começou o jogo no banco de reservas e foi acionado no intervalo, na vaga do titular Gabriel Menino.

Após servir à Seleção, a dupla volta para o Brasil para se apresentar ao Galo.

Como o intervalo para o duelo do Alvinegro com o Remo, nesta quinta, às 19h, no Mineirão, no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, é curto, a tendência é de que ambos sejam preservados.

Com isso, a dupla deve reaparecer no confronto com o São Paulo, neste domingo, às 16h, pelo Campeonato Brasileiro, também no Gigante da Pampulha.

Jogos Olímpicos

O amistoso em Belgrado foi o último teste do time antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que vão ocorrer entre junho e julho.

O Brasil está no grupo D da competição, ao lado de Alemanha, Costa do Marfim e Arábia Saudita.

A estreia será no dia 22 de julho, um dia antes da cerimônia de abertura do evento, contra os alemães.

A convocação, que contratará com 18 nomes, vai ser divulgada no dia 17 de junho.