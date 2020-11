Um jogo para lavar a alma, quebrar uma sequência de quatro partidas sem vencer no Campeonato Brasileiro e para voltar a ter confiança no título que não vem desde 1971. Ganhar do Flamengo, por 4 a 0, é motivo de sobra para Jorge Sampaoli e seus comandados irem ao delírio e respirarem na competição mais importante do país.

Com o resultado conquistado no Mineirão, neste domingo (8), o Galo rouba a vice-liderança do rubro-negro, ganha moral na Série A e segue como o melhor mandante entre os outros 19 participantes.

Agora, após a goleada no Gigante da Pampulha, os mineiros acumulam 10 jogos em casa; com 8 vitórias, dois empates e nenhuma derrota. Além disso, voltam a ostentar o ataque mais positivo da competição nacional, com 35 tentos anotados.