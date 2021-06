O Atlético está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. No Mineirão, o Galo venceu o Remo por 2 a 1, na noite desta quinta-feira (10), e confirmou a vaga na sequência da competição. No jogo de ida, o Alvinegro já havia triunfado por 2 a 0, em Belém.

Os gols da vitória atleticana foram marcados por Réver, aos 9 minutos do primeiro tempo, e Hulk, de pênalti, aos 6 minutos do segundo. Romércio, em um belo chute de fora da área, balançou as redes para o time paraense, aos 44 minutos da etapa inicial.

O Azulino teve a chance de empatar a partida com Felipe Gedoz, mas o meia-atacante viu o goleiro Everson defender sua cobrança de pênalti, aos 30 minutos do segundo tempo.

Apesar do susto, em nenhum outro momento o Galo teve a classificação ameaçada. Mesmo visivelmente dosando o ritmo da partida, foi soberano nas ações ofensivas, criando várias chances claras de gol, inclusive, acertando a trave em três oportunidades.

Valente, o Remo demonstrou muita vontade e tentou incomodar o Galo na saída de bola, mas esbarrou na diferença técnica entre as equipes. De toda forma, conseguiu valorizar a vitória do Alvinegro.

Próxima fase

Com o resultado, o Atlético se junta a Santos, Bahia, CRB, São Paulo, Fluminense, Grêmio, Criciúma, Athletico-PR, Atlético-GO, Juazeirense, ABC e Vasco, todos já garantidos na próxima fase.

No sorteio das oitavas de final não haverá mais potes, podendo, desse modo, haver qualquer combinação de confrontos entre os 16 classificados.

Antes de voltar a pensar na Copa do Brasil, o Galo muda o foco para o Campeonato Brasileiro. Neste domingo (13), os comandados do técnico Cuca vão enfrentar o São Paulo, às 16h, no Mineirão, pela terceira rodada da competição.

A FICHA DO JOGO

ATLÉTICO 2

Everson; Mariano, Gabriel, Réver e Dodô; Allan (Jair), Tchê Tchê e Nacho (Sávio); Hyoran (Nathan), Keno (Marrony) e Hulk (Sasha). Técnico: Cuca.

REMO 1

Vinícius; Thiago Ennes (Wellington Silva), Rafael Jansen, Romércio e Igor (Marlon); Lucas Siqueira, Uchôa (Arthur) e Felipe Gedoz; Dioguinho, Jefferson (Gabriel Lima) e Renan Gorne (Edson Cariús). Técnico: Paulo Bonamigo.

DATA: 10 de junho de 2021 (quinta-feira)

ESTÁDIO: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: Jogo da volta da terceira fase da Copa do Brasil

ARBITRAGEM: Jefferson Ferreira de Moraes, auxiliado por Christian Passos Sorence e Leone Carvalho Rocha, todos de Goiás

CARTÕES AMARELOS: Não teve

GOLS: Réver aos 9 minutos e Romércio aos 44 do primeiro tempo; Hulk aos 6 do segundo tempo