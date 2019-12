Estreia perfeita. Assim pode ser considerado o primeiro jogo do Sada/Cruzeiro no Mundial de Clubes de Vôlei Masculino, disputado no ginásio Divino Braga, em Betim. Diante do poderoso Zenit Kazan, da Rússia, que conta com estrelas do voleibol mundial, como o ponteiro francês Ngapeth, o time mineiro teve atuação de gala venceu a partida por 3 sets a 0 (25/20, 25/22, 25/20).

Para superar o temido bloqueio russo, a grande atuação do levantador Cachopa foi fundamental para deixar os atacantes da equipe celeste em boas condições de colocar a bola no chão da quadra adversária.

Agora, o Cruzeiro terá pela frente os atuais campeões europeus do Lube Civitanova, que conta com os cubanos Simón e Leal, além do levantador brasileiro Bruninho. As duas equipes entram em quadra às 20h30 desta quarta-feira (4).

Brasileiros e italianos se enfrentam pela invencibilidade no torneio, já que o Civitanova bateu o Al Rayyan, do Catar, na primeira rodada.

Fórmula de disputa

As quatro equipes participantes do mundial se enfrentam em turno único na primeira fase da competição. Então, haverá cruzamento olímpico e os times duelam nas seminais e, consequentemente, os vencedores na grande decisão.