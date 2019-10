A primeira vitória do Minas no Novo Basquete Brasil (NBB) veio logo na estreia da equipe fora de casa. No interior paulista, a equipe de Belo Horizonte superou o Rio Claro pelo placar de 90 a 89 após grande virada no último quarto do jogo.

Após derrotas para Flamengo e Botafogo nas duas primeiras partidas do NBB, o Minas começou e permaneceu por praticamente todo o jogo atrás no marcador, repetindo os mesmos problemas defensivos observados nos dois primeiros jogos da competição.

A equipe da Rua da Bahia começou o último quarto da partida 11 pontos atrás do Rio Claro, mas contou com bolas decisivas e grande atuação do ala Leandrinho, que comandou a virada minastenista na reta final do jogo.

Grande nome e dono de um triplo-duplo no jogo (28 pontos e 10 rebotes), Leandrinho comemorou a primeira vitória do Minas no campeonato e dedicou o resultado ao companheiro Alex. O “Brabo” foi excluído da partida após tomar duas faltas técnicas por reclamar de marcações da arbitragem ainda no terceiro quarto.

“A gente estava precisando dessa vitória. Graças a Deus, ela veio. Foi bem apertado, mas o mais importante foi a vitória, porque a gente vem pecando na defesa. Não estávamos com a equipe completa, o Alex saiu por conta das faltas. Então, o mais importante foi a nossa união, principalmente quando o Alex saiu. Queria dedicar essa vitória a ele, porque sei o quanto ele queria o resultado. Agora temos mais um jogo e precisamos dar continuidade ao trabalho”, disse o cestinha do Minas na partida.

Buscando a segunda vitória no NBB, o Minas vai até o interior paranaense enfrentar o Pato Basquete nesta quinta-feira (24), às 19h30, com transmissão do Twitter.