Está perto, muito perto. Depois de 50 anos, o Atlético está a um resultado de comemorar o título do Campeonato Brasileiro.

Entretanto, se a matemática ainda não crava a taça para o Galo, o torcedor e time alvinegro já comemoram a conquista.

O grito de campeão, entalado na garganta há tanto tempo, que, por zelo, estava contido pelos atleticanos há várias rodadas, mesmo com a proximidade do título, foi entoado a plenos pulmões neste domingo (28).

Antes mesmo do apito final, a Massa entoou, a plenos pulmões: “É campeão!” de forma uníssona, sacudindo o Mineirão.

Os 2 a 1 sobre o Fluminense de virada, conquistado de forma tensa, dramática, deram um sabor ainda mais agradável aos quase 60 mil que compareceram ao principal palco do futebol mineiro, neste domingo.



Festa

⚽️🐔Torcida do @Atletico solta o grito de “É campeão!”, nas arquibancadas do @Mineirao pic.twitter.com/nrZaDMJm9d — Jornal Hoje em Dia (@jornalhojeemdia) November 28, 2021

Quando a bola parou de rolar, jogadores e comissão técnica se juntaram à festa promovida nas arquibancadas.

O técnico Cuca, um dos mais festejados pela torcida, puxou a fila de jogadores que, de mãos dados, foram saudar o torcedor e vibrar com o momento que o clube atravessa. A cena vista foi uma espécie de volta olímpica, mas sem o troféu.

Hulk, autor dos dois gols do triunfo Alvinegro, foi ovacionado pela torcida alvinegra. Em sinal de agradecimento, desfilou por todo o gramado com uma bandeira do Galo nas costas, levantando novamente ao público.

Os números ainda não permitem cravar o título, mas o Galo já não se importa. O grito de bicampeão nas arquibancadas e a festa feita pelos jogadores em campo mostram isso.