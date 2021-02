“Este será o grupo do Campeonato Mineiro”. Sim, Felipe Conceição, por meio dessas palavras, garante que o elenco do Cruzeiro está fechado para a disputa da primeira competição na temporada 2021. Além do título em jogo, o treinador salienta que o Estadual será de suma importância para ele avaliar se haverá necessidade de mais reforços, visando à Segundona do Brasileiro.

"A gente está preparado para este campeonato. Temos um elenco equilibrado, uma mescla grande de atletas jovens e experientes, atletas que vêm chegando que são jovens ou mais maduros. Essa coesão está existindo, essa adaptação, de maneira satisfatória. E o processo do Mineiro vai nos mostrar se daremos sequência ao grupo ou se precisaremos de reforços para a Série B do Brasileiro. Estamos otimistas e trabalhando muito", afirma.

Até agora, os reforços que chegaram à Toca foram o lateral Alan Ruschel, o zagueiro Eduardo Brock, os volantes Matheus Barbosa e Matheus Neris, o meia Marcinho e os atacantes Bruno José e Felipe Augusto.

A manutenção de nomes como o goleiro Fábio, o beque Manoel e o avante Rafael Sóbis é outro fator importante para o clube na busca pelos objetivos na temporada.

"A expectativa é positiva. O Cruzeiro entra sempre para ganhar. É um degrau. Com o passar dos jogos vamos encontrar um padrão. E a primeira partida é importante para conseguir logo esse padrão”, comenta o treinador.

O Cruzeiro estreia neste sábado (27), às 16h30, no Parque do Sabiá, contra o Uberlândia, na primeira partida oficial de Felipe Conceição pelos celestes.