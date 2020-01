A negociação entre Atlético e Sevilla por Guilherme Arana está esquentando. Sem espaço no futebol europeu, o lateral esquerdo, que foi um dos destaques do Corinthians na conquista do Campeonato Brasileiro de 2017, está mais perto de vestir a camisa do Galo.No entanto, a negociação ainda não foi sacramentada e há outros clubes na briga.

Para sacramentar o acordo, a diretoria alvinegra tem uma reunião marcada com o time espanhol na noite desta (quarta-feira). A informação foi publicada pelo Globoesporte.com. Os valores entre o jogador e o clube mineiro já estão acertados.

Sem chances no Sevilla, Arana está defendendo o Atalanta, da Itália. No entanto, o lateral de 22 anos também não conseguiu se firmar na equipe de Bérgamo, que faz boa campanha no Campeonato Italiano e na Champions League.

Um dos mais promissores brasileiros em sua posição, o ex-corinthiano ainda tem idade olímpica. Caso volte a se destacar no futebol nacional, é possível que ele entre na briga por uma vaga na equipe que vai para Tóquio.