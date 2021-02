Os jogadores do Atlético se reapresentaram na manhã desta segunda-feira (15) com um jogo-treino especial. Enquanto o grupo que iniciou a partida contra o Bahia fez apenas uma atividade regenerativa, os demais enfrentaram o Bolívar, da Bolívia em jogo-treino.

O técnico Sampaoli, que passou por um pequeno procedimento cirúrgico (correção de uma hérnia umbilical) no domingo (14), acompanhou a vitória do Galo por 3 a 1, com direito a hat-trick do atacante Diego Tardelli, que tem o contrato se encerrando com o Alvinegro no próximo dia 28 e que ainda não sabe se permanecerá no clube.

No primeiro tempo, Hulk teve a oportunidade de correr os primeiros 45 minutos com os demais companheiros.

Os bolivianos seguem no Brasil e encaram o Cruzeiro no sábado (20) e o América na terça (23).

Time do primeiro tempo: Rafael, Mariano, Igor Rabello, Gabriel e Bueno, Dylan, Calebe e Nathan, Hulk, Tardelli e Vargas.

Time do segundo tempo: Victor, Mariano, Igor Rabello, Gabriel e Bueno, Dylan, Calebe e Iago, Sávio, Tardelli e Vargas.