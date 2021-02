Em cinco passagens pelo Atlético, Levir Culpi fez ao todo 320 partidas; a última delas em 2019. Com ele, o Galo venceu 172 jogos, empatou 66 e perdeu outros 82. Campeão da Copa do Brasil e da Recopa Sul-Americana em 2014, foi o comandante que também devolveu o alvinegro à Primeira Divisão, em 2006. Tricampeão mineiro, o curitibano completa 68 anos neste domingo (28).

Atualmente no comando do Cerezo Osaka, do Japão - Levir havia se aposentado, mas acabou seduzido pela oferta dos japoneses e resolveu voltar ao país onde é ídolo -, o técnico e aniversariante do dia não fez história apenas pelo Atlético em Minas Gerais.

Pelo Cruzeiro, onde fez 257 jogos, ele foi campeão estadual e da Copa do Brasil, em 1996, e novamente do Mineiro e da Recopa Sul-Americana, dois anos depois. Em duas passagens pela Raposa, acumulou 140 vitórias, 68 empates e 49 derrotas.