O Atlético divulgou neste sábado (16), a lista dos 23 jogadores relacionados para o duelo com o Atlético-GO, neste domingo, às 18h15, no estádio Antônio Accioly, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. (veja abaixo)

A principal novidade fica por conta do retorno do atacante Hulk, ausente na vitória sobre o Santos, na última quarta, em razão de um edema na coxa esquerda.

Outras voltas importantes são a do lateral-esquerdo Guilherme Arana e do zagueiro paraguaio Junior Alonso, que estavam a serviço de suas respectivas seleções na disputa das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar.

Um provável Galo para o duelo deste sábado deve ter: Everson; Guga, Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana. Allan, Jair, Zaracho e Nacho Fernández; Keno e Hulk

A principal baixa do Atlético para o confronto com o Dragão será o centroavante Diego Costa. Substituído no intervalo do jogo contra o Peixe, com fadiga muscular, o jogador seguirá na Cidade do Galo realizando trabalho de fortalecimento muscular.

Quem também estará ausente do embate deste sábado é o lateral-direito Mariano, em tratamento de uma pubalgia. Guga é o substituto imediato.

Já o atacante Savarino, desfalque há varios jogos, também se queixou de dor no púbis, iniciou atividades de fortalecimento, ficando de fora da relação.

Em reta final de recuperação de uma entorse no tornozelo direito, o atacante Eduardo Vargas ainda está entregue à preparação física.

Por fim, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o lateral-esquerdo Dodô é outra baixa na delegação.

Com 56 pontos, o Galo lidera o Campeonato Brasileiro com 11 pontos de vantagem para o Flamengo, segundo colocado, que tem dois jogos a menos do que o Alvinegro.