Maior goleiro da história do Atlético e um dos ídolos do clube (se não o maior), Victor receberá uma série de homenagens neste domingo (28), às 18h15, contra a URT, no Mineirão, em partida que marcará a despedida do camisa 1 do Galo.

O Alvinegro divulgou uma imagem neste sábado (27), em suas redes sociais, com várias camisas utilizadas pelo 'santo' no gol, e a inscrição "Obrigado, São Victor".

Victor soma 423 partidas no Galo. Foi campeão da Libertadores de 2013, da Copa do Brasil de 2014, da Recopa Sul-Americana de 2014, do Mineiro de 2012, 2013, 2015, 2017 e 2020 e da Florida Cup de 2016.