Quando o assunto é Copa Libertadores, o Incrível Hulk detém uma incrível média de gols: um por partida. É isso mesmo! Um dos artilheiros da competição, ao lado de Gabriel (Flamengo) e Borja (Junior Barranquilla), o camisa 7 alvinegro anotou seu sexto gol na competição nesta terça-feira (25), na goleada por 4 a 0 em cima do La Guaira, no Mineirão. E, com isso, chegou a uma marca histórica pelo clube mineiro.

Ele igualou o feito de Guilherme em 2000. Os atacantes são os dois principais goleadores do Galo em uma fase de grupos da competição, com seis tentos.

Se mantiver o embalo, Hulk terá grandes chances de, ainda nesta edição, se tornar o maior artilheiro do Atlético na história do torneio. Ele está a cinco gols de igualar Jô, primeiro da lista alvinegra, com 11 bolas na rede, seguido por Guilherme, com nove, e Cazares, com oito, integrantes do top 3.