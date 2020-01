Dia de vitórias americanas no CT Lanna Drumond. Com a equipe considerada titular atuando pela manhã desta sexta-feira (17), o Coelho venceu o Athletic-MG por 2 a 0. Na parte da tarde, com os reservas em campo, a equipe alviverde bateu o Democrata de Sete Lagoas, pelo mesmo placar.

Com os dois últimos testes antes da estreia no Campeonato Mineiro, marcada para esta quarta-feira (22), diante da Caldense, no Independência, o técnico Felipe Conceição parece ter definido qual será sua equipe titular. Tanto que na partida desta manhã, “Tigrão” realizou apenas uma substituição.

O Coelho foi a campo com Airton; Leandro Silva, Lucas Kal, Eduardo Bauermann e João Paulo; Zé Ricardo, Juninho e Alê; Matheusinho, Felipe Augusto e Rodolfo. O único que entrou no decorrer da partida foi o atacante Léo Passos, que substituiu Rodolfo, autor do primeiro gol do jogo-treino. Juninho fechou o placar diante do Athletic.

O time alternativo que bateu a equipe de Sete Lagoas nesta terça foi formado por Léo Lang; Diego Ferreira, Joseph (Luisão), João Cubas (Lucas Luan) e Sávio; Flávio, Rickson e Geovane; Ademir, Carlos Alberto (João Gabriel) e Léo Passos (Vitão). Os tentos americanos foram marcados por Ademir e Geovan