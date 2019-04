A venda de ingressos destinada à torcida do América para o clássico de sábado (6), às 19h, contra o Cruzeiro, no Mineirão, pelo segundo jogo da semifinal do Campeonato Mineiro teve início nessa quinta-feira (4).

Os pontos de venda são a bilheteria do estádio Independência, a Loja do América, no Boulevard Shopping, no bairro Santa Efigênia e o Mineirinho (apenas no sábado).

O duelo definirá o primeiro finalista do Estadual. Para avançar à grande decisão, o Coelho precisa vencer a Raposa por pelo menos dois gols de diferença.

Para empurrar a equipe no Gigante da Pampulha, o torcedor americano terá que pagar R$ 40 pelo bilhete. Em minoria, os visitantes ficarão no setor laranja superior e a entrada será realizada pelo portão A.

Venda antecipada para Cruzeiro-MG x América

Valor dos ingressos:

Laranja Superior (Portão A) – R$ 40 (meia-entrada a R$ 20)

Locais de venda:

Loja do América (Avenida dos Andradas, 3.000 – Bairro Santa Efigênia – Piso G1 do Boulevard Shopping)

Quinta-feira: 17h às 22h

Sexta-feira: 10h às 22h

Sábado: 10h às 14h

Bilheteria Pitangui do Independência (Rua Pitangui - Horto)

Quinta-feira: 14h às 17h

Sexta-feira: 10h às 17h

Sábado: não haverá venda

Bilheteria Mineirinho (Avenida Abrahão Caram - São Luiz)

Quinta-feira: não haverá venda

Sexta-feira: não haverá venda

Sábado: 10h até os 15 minutos do segundo tempo

*Hugo Lobão sob supervisão de Lucas Borges