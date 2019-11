A ideia da diretoria atleticana é ter o Mineirão lotado na partida desta quarta-feira (6), diante Goiás. Para sócios do clube, os ingressos para todos os setores do estádio (exceto camarotes) custarão apenas R$ 5,00.

As vendas dos bilhetes para a partida, que promete ser crucial na luta do Galo para fugir da zona de rebaixamento, começaram no início da tarde desta sexta-feira (1). O torcedor pode adquirir os ingressos tanto presencialmente, como pela internet.

Inicialmente marcada para o Independência, o jogo foi transferido para o Gigante da Pampulha após um pedido do Atlético, aceito pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

01 ingresso extra: R$5,00

02 ingressos extras: R$10,00

03 ingressos extras: R$15,00

VENDA PRESENCIAL

Sexta-feira (1/11)

15 às 17h - Lojas do Galo Sion, Centro BH e Betim Centro.

15 às 19h – Lojas do Galo Betânia e Shopping Monte Carmo Betim

15 às 20h – Loja do Galo Shopping Del Rey

15 às 21h – Loja do Galo Minas Shopping

Sábado (2/11)

10 às 15h - Loja Galo Betânia

10 às 19h – Lojas do Galo Shopping Monte Carmo Betim

10 às 20h – Loja do Galo Shopping Del Rey

10 às 21h – Loja do Galo Minas Shopping

Domingo (3/11)

10 às 14h - Loja do Galo Betânia

14 às 19h – Loja do Galo Shopping Monte Carmo Betim, Shopping Del Rey e Minas Shopping

Segunda (4/11) e Terça-feira (5/11)

10 às 16h - Vila Olímpica

10 às 17h - Labareda, Bilheteria Ismênia do Independência e Lojas do Galo Lourdes, Sion, Centro BH e Betim Centro.

10 às 19h – Lojas do Galo Betânia e Shopping Monte Carmo Betim

10 às 20h – Loja do Galo Shopping Del Rey

10 às 21h – Loja do Galo Minas Shopping

Quarta-feira (6/11)

10 às 21h - Loja do Galo Lourdes

10 às 21h - Bilheteria Norte do Mineirão

PREÇOS

Roxo Superior (Portão B)

GNV Prata: R$ 5,00

GNV Branco / Clubes: R$ 10,00

Não sócio: R$ 20,00

Vermelho Inferior (Portão E)

GNV Prata: R$ 5,00

GNV Branco / Clubes: R$ 10,00

Não sócio: R$ 20,00

Vermelho Superior (Portões D e E)

GNV Prata: R$ 5,00

GNV Branco / Clubes: R$ 10,00

Não sócio: R$ 20,00

Laranja Superior (Portão F)

GNV Prata: R$ 5,00

GNV Branco / Clubes: R$ 10,00

Não sócio: R$ 20,00

Laranja Inferior (Portão F)

GNV Prata: R$ 5,00

GNV Branco / Clubes: R$ 10,00

Não sócio: R$ 20,00

*Informações disponibilizadas no site do clube