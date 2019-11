Promessa de casa cheia. O América anunciou, na tarde desta segunda-feira (25), os preços dos ingressos para a partida contra o São Bento, no próximo sábado, às 16h30, no Independência, pela última rodada da Série B, que pode valer a volta do Coelho para a elite do futebol brasileiro.

Para lotar o Horto, a diretoria vai fazer uma promoção no preço dos bilhetes, que vão ser comercializados a um valor único de R$5 para os portões 2,3 e 6 do estádio.

Apenas o portão 4 (setor vip) vai custar R$40, com a possibilidade de os torcedores adquirirem a meia entrada a R$20.

As primeiras mil mulheres e crianças terão acesso gratuito nos Portões 2, 3 e 6, de acordo com a capacidade de cada setor.

Os ingressos começarão a ser vendidos de forma antecipada nesta terça-feira na bilheteria do Independência, na Loja do América (no shopping Boulevard Shopping) e na Loja Aqui, no centro de Belo Horizonte. (Confira abaixo os locais, preços e horários das vendas).

Tabela

Com 61 pontos, o América ocupa a quarta colocação na tabela, e garante o retorno à elite do futebol brasileiro com uma vitória simples contra o São Bento.

Caso empate a partida, o Coelho terá que torcer para que o Atlético-GO – quinto colocado, com a mesma pontuação do Alviverde, mas com uma vitória a menos – não vença o Sport, em Goiânia, também no sábado, às 16h30.

Se perder para o time paulista, a equipe comandada pelo técnico Felipe Conceição vai precisar que a equipe goiana também seja derrotada.

Venda antecipada para América x São Bento-SP

Valores dos ingressos:

Portão 2 (Especial Ismênia) – R$ 5 (preço único)

Portão 3 (Especial Pitangui) – R$ 5 (preço único)

Portão 4 (VIP Pitangui) – R$ 40 (meia-entrada a R$ 20)

Portão 6 (Especial Minas) – R$ 5 (preço único)

Locais de venda:

Loja do América (Avenida dos Andradas, 3.000 – Bairro Santa Efigênia – Piso G1 do Boulevard Shopping)

- Terça-feira: 13h às 22h

- Quarta-feira: 10h às 22h

- Quinta-feira: 10h às 22h

- Sexta-feira: 10h às 22h

- Sábado: sem comercialização

Bilheteria do Independência (Rua Pitangui – Portão 6)

- Terça-feira: 13h às 17h

- Quarta-feira: 10h às 17h

- Quinta-feira: 10h às 17h

- Sexta-feira: 10h às 17h

- Sábado: 10h até 15 minutos do segundo tempo

Loja Aqui (Rua Tupis, 275 – Centro)

- Terça-feira: 13h às 17h30

- Quarta-feira: 8h30 às 17h30

- Quinta-feira: 8h30 às 17h30

- Sexta-feira: 8h30 às 16h

- Sábado: sem comercialização

Os portões de acesso serão fechados aos 15 minutos do segundo tempo.