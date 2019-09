O Cruzeiro entra em campo com uma novidade para o confronto decisivo contra o Internacional, nesta quarta-feira (4), às 21h30, no Beira-Rio, pela partida de volta das semifinais da Copa do Brasil. O técnico Rogério Ceni optou por Jadson, em vez de Edilson, que fica no banco de reservas. Na teoria, é o volante ou então Robinho quem vai assumir a lateral direita.

A Raposa começa o duelo com Fábio; Jadson, Dedé, Fabrício Bruno e Dodô; Henrique, Robinho e Thiago Neves; Pedro Rocha, Marquinhos Gabriel e David.

Já o Colorado, também definido para o embate, joga com Marcelo Lomba; Bruno, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Edenílson, Patrick, D’Alessandro e Nico López; Paolo Guerrero.

Na partida de ida, no Mineirão, em 7 de agosto, o Inter venceu por 1 a 0, com gol de Edenilson. Para chegar à sua terceira final consecutiva de Copa do Brasil, o Cruzeiro precisa ganhar por dois ou mais gols de diferença ou, no mínimo, um tento de saldo para levar a decisão da vaga à disputa de pênaltis. Aos gaúchos, basta um empate.