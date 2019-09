A maior novela recente do futebol mundial teve o capítulo final na noite desta segunda-feira. O encerramento da janela de transferências na Europa confirmou a falta de acordo de Paris Saint-Germain pela venda do atacante Neymar. O jogador sondado pela Juventus, procurado pelo Real Madrid e alvo de investidas insistentes do Barcelona acabou por ficar mesmo no time francês.



A resposta definitiva sobre a situação do jogador veio às 19h (de Brasília) desta segunda, quando já era meia-noite na Europa. A janela de negociações chegou ao fim sem ter uma novidade sobre o principal ator das movimentações no mercado europeu. Neymar terá de adiar o desejo de voltar ao clube catalão e trabalhar duro para reconquistar o apoio em Paris.



A continuidade de Neymar no PSG, agora oficializada pelo fim da janela, já havia ganhado força nos últimos dias. Primeiramente, o jogador comunicou ao clube que iria permanecer. Na mesma ocasião, o Barcelona demonstrou nos bastidores a vontade de não prosseguir com as negociações.



O atacante se apresentou à seleção brasileira nesta segunda-feira, nos Estados Unidos, para disputar amistosos contra Colômbia e Peru e voltar, finalmente, a disputar uma partida depois de quase três meses sem entrar em campo. Nesse período Neymar lutou contra lesão no tornozelo, acusação de estupro e denúncia de crime virtual, fora a angústia pela longa indefinição sobre o futuro.



A alta quantia exigida pelo PSG frustrou o plano do jogador de voltar à Espanha. Segundo o jornal francês Le Parisien, o presidente do clube, Nasser Al-Khelaifi, só queria negociá-lo por um valor ao redor de R$ 1,3 bilhão. A exigência frustrou inclusive as ofertas mais ousadas do Barcelona, como as ofertas financeiras altas e acompanhadas por trocas de até três jogadores.



Real Madrid e Juventus chegaram a sonhar com Neymar, como publicou a imprensa europeia, mas a cada semana de especulações e de falta de desfecho, quem mais se prejudicou foi o próprio jogador. O treinador do PSG, o alemão Thomas Tuchel, não relacionou o camisa 10 para nenhuma partida do time até agora, enquanto a torcida francesa se revoltava com o brasileiro.



A vontade explícita de deixar Paris e posturas como o retorno atrasado das férias no Brasil motivaram reações negativas do público parisiense. Em uma das partidas do time pelo campeonato local, contra o Nimes, a torcida levou faixas agressivas contra o camisa 10. "Neymar, cai fora", dizia uma das mensagens, acompanhada também de cânticos ofensivos.



O presidente do clube, no entanto, prometeu tentar conversar com os líderes da torcida e buscar amenizar o ambiente negativo. Para o jogador, o trabalho principal será para recuperar a concentração depois de seguidas semanas de especulação sobre qual seria o seu destino. Neymar vai precisar também resgatar a credibilidade do mundo de futebol após ter se mostrado nos últimos meses pouco focado no esporte e muito mais dedicado aos negócios.



Após ser cotado como principal personagem desta janela de transferências, Neymar viu outros nomes se despontarem como os mais caros deste ciclo de negociações. O nome mais valioso foi o atacante João Félix, de 19 anos, que deixou o Benfica e reforçou o Atlético de Madrid por cerca de R$ 615 milhões. Logo depois, a contratação mais cara foi feita pelo Barcelona, que pagou R$ 505 milhões por Griezmann.



NOVELA NEYMAR



O atacante chegou ao PSG no meio de 2017, quando assinou contrato válido até 2022, porém manifestou o interesse em se transferir ao Barcelona, onde atuou por quatro temporadas e fez parceria de sucesso com Messi e Suárez.