O Minas Tênis Clube e o Praia Clube estarão representados nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Pelo clube de Belo Horizonte, foram chamadas a central Carol Gattaz e a levantadora Macris. Do lado do Praia, a escolhida foi a central Carol.

Jogadora do time de Uberlândia até o encerramento da última temporada, e que vai pausar a carreira após a Olímpiada para ser mãe, a ponteira Fernanda Garay também está confirmada nos Jogos.

A lista com as 12 convocadas para Tóquio foi divulgada neste sábado (26), pelo técnico José Roberto Guimarães. O destaque fica por conta da presença das campeãs olímpicas Tandara e Natália, que buscam o bicampeonato ao lado de Garay.

Com duas medalhas de ouro na carreira, mas ainda sem recuperar a boa forma de outrora, a oposto Sheilla ficou de fora da relação, assim como a central Adenízia e a levantadora Dani Lins, campeãs em Londres 2012.

Integrante do elenco vice-campeão da Liga das Nações, a central Mayany também ficou fora da lista final. A caçula do time no Japão vai ser a ponteira Ana Cristina, de 17 anos.

Também vão debutar nas Olímpiadas a levantadora Roberta, a ponteira e oposta Rosamaria, a central Bia, a ponteira Gabi e a líbero Camila Brait.

Grupos

Campeão em Pequim 2008 e Londres 2012, o Brasil está no Grupo A da competição, ao lado de Coréia do Sul, Japão, Quênia, República Dominicana e Sérvia.

A estreia será contra a Coréia, no dia 25 de julho, às 9h45 (Horário de Brasília).

O Grupo B é formado por Argentina, China, Estados Unidos, Itália, Rússia e Turquia.

As seleções se enfrentam em turno único, com as quatro melhores colocadas avançando às quartas de final.

Confira as convocadas: