O atacante Keno desfalca o Atlético no confronto com o Atlético-GO, nesta quinta-feira (1), às 19h, no Mineirão, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O camisa 11 sofreu uma lesão muscular na região anterior da coxa esquerda e não tem previsão de retorno aos gramados.

Segundo informou a assessoria do clube, o avante já iniciou o tratamento na fisioterapia.

Nesta temporada, o atacante disputou 18 jogos e marcou dois gols, sendo um na derrota por 2 a 1 para a Caldense, pelo Mineiro, e o outro na vitória por 1 a 0 sobre o Cerro Porteño, na Libertadores. Na Série A do Brasileiro, ele segue sem balançar as redes.

Na partida diante do Dragão, o substituto de Keno será Marrony, livre de Covid-19.

Confira abaixo a escalação do Atlético

