O Atlético está escalado para enfrentar o Unión, da Argentina, no duelo ida da primeira fase da Copa Sul-Americana, marcado para esta quinta-feira (6), às 21h30, no estádio 15 de Abril, em Santa Fé.

As novidades na equipe ficaram por conta das presenças do lateral-direito Maílton e do meia-atacante Marquinhos, que venceram as disputas com Patric e Edinho, e vão iniciar jogando.

O restante do time é o mesmo que vem atuando no Estadual, nos duelos em que o técnico Rafael Dudamel escalou força máxima.

A equipe alvinegra vai entrar em campo com: Michel, Maílton, Réver, Gabriel e Fábio Santos; José Welison, Jair e Allan; Marquinhos, Hyoran e Di Santo.