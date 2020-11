A Seleção Olímpica se apresenta nesta segunda-feira (9) no Cairo, Egito, para a disputa de um triangular contra a Coreia do Sul e a seleção local, duas equipes também classificadas para os Jogos de Tóquio em 2021.

Na delegação, está o treinador de goleiros do Atlético Rogério Maia, responsável por comandar Everson, Rafael e Victor na Cidade do Galo. Sem Maia nos próximos dias, o responsável por comandar as atividades com os arqueiros do alvinegro será Danilo Minutti, ex-Vasco, Palmeiras e que trabalhou com Alberto Valentim no Egito. Atualmente, ele trabalha com Maia no time principal do Atlético e também no Sub-23 do clube mineiro.

O Brasil enfrenta a Coreia do Sul no dia 14 de novembro (sábado) às 11h (horário de Brasília). No dia 17 (terça-feira), a Seleção Olímpica joga com os donos da casa às 16h (Horário de Brasília). Os dois confrontos serão no Estádio Internacional do Cairo.

O técnico André Jardine convocou apenas jogadores de clubes estrangeiros para essa etapa da preparação, o que facilita o deslocamento dos atletas para a disputa dos jogos, já que a maioria sairá do continente europeu.