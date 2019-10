Com uma mudança de última hora, o Atlético está definido para enfrentar o Vasco, nesta quarta-feira (2), às 19h15, no Independência, em duelo atrasado da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A principal novidade entre os titulares é a entrada de Iago Maidana na defesa, no lugar do capitão Réver, vetado em função de um desconforto na panturrilha.

Maidana, que recentemente se recuperou de uma lesão muscular, ganhou a disputa com Leonardo Silva, até então substituto imediato da dupla de defesa titular, mas que que teve a atuação contestada por parte da torcida na derrota por 1 a 0 para o Avaí, na semana passada.

No meio-campo, Otero foi o escolhido para ocupar a vaga de Chará, que segue em tratamento de um estiramento na coxa direita.

O técnico Rodrigo Santana escalou o Atlético com: Cleiton; Patric, Igor Rabello, Maidana e Fábio Santos; Nathan e Elias; Luan, Cazares e Otero; Di Santo.

Já o Vasco da Gama, comandado pelo experiente Vanderlei Luxemburgo, vai a campo com: Fernando Miguel; Yago Pikachu, Oswaldo Henríquez, Leandro Castan e Henrique; Raul, Richard e Andrey; Marrony, Talles Magno e Ribamar.

Na 10ª colocação, com 30 pontos, o Galo busca a vitória no Horto para subir uma posição na tabela, e diminuir para quatro pontos a distância para o Bahia, sexto colocado, que no momento fecha o grupo dos que se classificam para a próxima Copa Libertadores.

O Vasco, por sua vez, é o 14º colocado, com 24 pontos, e vai atrás do triunfo para se manter a distancia para a zona de reixamento. Atualmente, o cruzmaltino tem cinco pontos a mais que o Cruzeiro, que abre o Z-4.