Nesta sexta-feira (15), 564 associados e conselheiros do Cruzeiro compareceram ao Parque Esportivo do Barro Preto, e a maioria esmagadora optou pela alteração do estatuto social do clube, o que viabiliza a possibilidade de que até 90% das ações da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) fiquem nas mãos de investidores (o percentual máximo não foi tema do pleito).

Antes mesmo da recontagem total, o presidente da agremiação, Sérgio Santos Rodrigues, falava a respeito da votação. "Tivemos num universo de mais de 500 votantes, 18 votos 'não' (N.R.: 544 votaram 'sim'; um votou 'nulo'; um votou 'branco'). Isso é muito significativo para nós. Os votantes representaram o desejo da torcida. Uma vitória muito expressiva", disse.

No estatuto até então, 49% das ações da Raposa poderiam ficar nas mãos de investidores.

O resultado da votação era esperado e almejado pela torcida e pelos dirigentes do Cruzeiro, como uma forma de aumentar a renda e diminuir a crise do clube. Atualmente, a Raposa tem cerca de R$ 1 bilhão de dívida.

Entre os votantes, estavam o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, e o ex-mandatário Alvimar Perrella. Ambos foram favoráveis à decisão de alterar o estatuto e garantiram que uma nova era se inicia no Cruzeiro.

