Nesta quarta-feira (14), um dos principais jogadores do atual elenco do Atlético comemora aniversário. "Rei das assistências" do time na última temporada (ao lado de Keno; cada um com dez passes a gol), o lateral-esquerdo Guilherme Arana completa 24 anos de idade.

Com 52 partidas disputadas, até agora, com a camisa alvinegra, o ala já marcou sete gols pela equipe e soma com o Galo 30 vitórias, nove empates e 13 derrotas.

O último desses reveses foi para o Cruzeiro, no domingo passado (11). Após o embate, Arana tentou tranquilizar a Massa, enfatizando a velha máxima de que “clássico não tem favorito e é um jogo à parte” e prometendo que o Atlético vai dar a volta por cima e terá um ano de conquistas.

“Sabemos que podemos jogar melhor, mas o ano está apenas começando. Agora, temos que levantar a cabeça e trabalhar. Vamos evoluir muito ainda, e tenho certeza que teremos grandes vitórias pela frente”, disse à TV Globo.

Na temporada 2021, Arana disputou quatro partidas, marcou um gol e ainda não deu assistência.