O jogo-treino contra o América, realizado na manhã desta quarta-feira (15), na Cidade do Galo, entrou para a história do Atlético. Apesar de não contabilizar como partida oficial ou muito menos valer pontos, o duelo no Centro de Treinamentos do alvinegro bateu recorde de audiência.

Com mais de meio milhão de visualizações até o momento, são pouco mais de 567 mil, a transmissão se tornou o vídeo mais assistido na história da TV Galo, criada há mais de uma década.

Durante os quatro tempos de jogo (cada um com 30 minutos), o canal oficial no Youtube teve picos de 90 mil pessoas acompanhando simultaneamente. No próximo domingo (19), data da apresentação dos novos uniformes, a expectativa é que seja alcançado os 400 mil inscritos - são 345 até o momento -, e que a audiência, mais uma vez, seja gigantesca.