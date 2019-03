A liderança garantida com uma rodada de antecedência no Campeonato Mineiro não fez o Atlético relaxar e muito menos encarar o duelo contra o Tupynambás com desdém. Apesar de ir a campo com uma equipe totalmente reserva, o alvinegro não tomou conhecimento do adversário, venceu o duelo em Juiz de Fora por 2 a 1 e chegou aos 28 pontos.

Com o resultado na Zona da Mata e os outros da noite, Galo e Leão voltam a se encontrar nas quartas de final, em duelo marcado para o próximo domingo (24), às 16h, no Mineirão. A tarde será marcado pela festa em comemoração aos 111 anos dos donos da casa, completados no dia seguinte.

Autores dos gols do melhor time da primeira fase do Estadual, o atacante Alerrandro, que abriu o placar no Mário Helênio, e Nathan, que ampliou o marcador, foram os destaques atleticanos no confronto do meio de semana. Sem o capitão Leandro Salino, expulso antes do intervalo, o Leão ficou com um jogador a menos em campo em boa parte do jogo.

Ao converter a penalidade máxima, o camisa 44, de 19 anos, chegou aos 8 gols na competição e se manteve na artilharia isolada. Fred, do Cruzeiro, marcou contra a Caldense e chegou aos seis.

Nathan, por sua vez, completou a 14ª partida com a camisa preta e branca e, com o golaço de fora da área ainda na primeira etapa, fez o primeiro dele pelo clube no qual tem contato até o meio do ano.

Estreia

Na volta para o segundo tempo, Levir Culpi promoveu a estreia do atacante Papagaio, emprestado pelo Palmeiras até o final do ano, com passe fixado.

Recuperado da lesão no tornozelo, que o tirou do Sul-Americano Sub-20, no Chile, o camisa 99 fez os primeiros 45 minutos com a camisa do Galo. Discreto, mas com boa movimentação, ele não conseguiu balançar a rede do goleiro Renan.

"Eles ficaram com um jogador a menos e tiveram que se lançar. A gente controlou bem as ações, fizemos os três pontos e vamos firme para o mata-mata", disse Papagaio em entrevista ao Globoesporte.com.

FICHA TÉCNICA

​TUPYNAMBÁS 1 X 2 ATLÉTICO

Árbitro: Cleisson Veloso Pereira (MG)

Assistentes: Marcos Vinicius Gomes e Filipe Ramos de Santana(MG)

Gols: Alerrandro(Pênalti), aos 5'-1ºT, Nathan, aos 8'-1º (ATL); Leandro Salino, aos 21'-1ºT (TUP)

Cartões Amarelos: Leandro Salino, Marcel, Geovani(TUP), Martin Rea, Iago Maidana, Renan Guedes(ATL)

Cartão Vermelho: Leandro Salino

Público e Renda: não divulgados

TUPYNAMBÁS: Renan Rinaldi; Gustavo Grecci, Adriano, Felipe Gregory e Lucas Hipólito(Anderson, aos 36'-2ºT); Léo Salino, Leandro Salino e Geovani (Matheus Pimenta, aos 27'-2ºT); Marcel, Núbio Flávio( Igor Soares, aos 43'-2ºT) e Ademilson. Técnico: Paulo Campos

ATLÉTICO Cleiton; Renan Guedes, Martín Rea, Maidana e Hulk; Lucas Cândido; Nathan, Bruninho e Daniel (Marquinhos, aos 21'-2T); Leandrinho e Alerrandro(Papagaio-intervalo). Técnico: Levir Culpi