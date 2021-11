Nesta segunda-feira (1), o Cruzeiro acumulou mais uma performance ruim, ficou no empate em 1 a 1 com o Vila Nova-GO, no Independência, pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, chegou a 40 pontos e segue convivendo com o fantasma do rebaixamento. Os gols foram marcados por Clayton, para o Tigre, e Giovanni, para os celestes. Ao fim do confronto, vaias da China Azul.

A equipe mineira ocupa o 14º lugar da competição e tem cinco pontos a mais que o Londrina, clube que abre a zona da degola. A jornada será complementada com jogos nesta terça (2), quarta (3) e quinta (4), e a Raposa ainda pode cair uma posição e ver a diferença para os paranaenses diminuir.

Aliás, o Londrina será o próximo adversário do Cruzeiro, na sexta-feira (5), às 21h30, no Estádio do Café.

O jogo

Por conta de uma queda de luz no estádio Independência, o jogo entre Cruzeiro e Vila Nova-GO começou cerca de sete minutos depois do horário marcado (19h). E durou 12 minutos antes de ser paralisado, em função da forte chuva que caía no gramado da Arena do Horto.

Meia hora depois, o árbitro Dewson Fernando Freitas da Silva (PA) retornou para avaliar a situação do gramado e confirmou o retorno dos jogadores.

O primeiro tempo ficou marcado por dois gols de pênalti, um de cada lado. Primeiro, com Clayton, convertendo para os visitantes. Depois, Giovanni empatou para os celestes.

Na segunda etapa, o confronto foi mais aberto e movimentado. No entanto, nenhuma das equipes teve competência suficiente para passar à frente no placar, e o empate perdurou até o fim.

CRUZEIRO 1 X 1 VILA NOVA

CRUZEIRO

Fábio; Rômulo (Flávio), Léo Santos, Eduardo Brock e Felipe Augusto; Adriano (Norberto), Lucas Ventura e Giovanni (Marcinho); Wellington Nem (Keké), Bruno José (Marcelo Moreno) e Thiago

Técnico: Vanderlei Luxemburgo

VILA NOVA-GO

Georgemy; Moacir, Rafael Donato, Renato e Willian Formiga; Pedro Bambu (Pedro Real), Dudu e Arthur Rezende; Diego Tavares (Kelvin), Clayton (Rafael Silva) e Alesson

Técnico: Higo Magalhães

DATA: 1º de novembro de 2021 (segunda-feira)

LOCAL: Independência

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Dewson Fernando Freitas da Silva, auxiliado por Marcio Gleidson Correia Dias e Helcio Araujo Neves, todos do Pará

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

CARTÕES AMARELOS: Léo Santos, Adriano (Cruzeiro); Willian Formiga, Diego Tavares (Vila Nova-GO)

GOLS: Clayton aos 68 minutos e Giovanni aos 75 do primeiro tempo