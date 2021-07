Apesar da ‘decisão’ de terça-feira (20) contra o Boca Juniors, no Mineirão, pela partida de volta das oitavas de final da Copa Libertadores, o técnico Cuca utilizou quase força máxima contra o Corinthians, neste sábado (17), na Neo Química Arena, na busca pela liderança do Brasileirão. Resultado: vitória do Galo, de virada, por 2 a 1, com show de Hulk.

Depois de ver Gustavo Mosquito abrir o placar no primeiro tempo, o Vingador não apenas deu fim a um jejum de dez partidas seguidas sem marcar gol, como ligou o nível ‘hard’ e fez uma dobradinha, anotando aos 18 e aos 40 da segunda etapa.

O Galo agora está no cangote do Palmeiras, subindo do terceiro para o segundo lugar: igualou o número de pontos (25) e vitórias (oito) do Verdão, perdendo apenas no saldo de gols (nove a seis). O líder do campeonato enfrenta o Atlético-GO, neste domingo (18), no Antônio Accioly, às 16h.

Agora o Atlético volta suas atenções para o jogo contra o Boca. Depois de um “ensaio” de primeira ante o Timão, fica a expectativa para uma vitória na terça para o Alvinegro chegar às quartas da Libertadores.

Os gols

Aos 37 minutos do primeiro tempo, Nathan perdeu a bola no meio de campo, Alonso tomou um drible já dentro da área, e Gustavo Mosquito abriu o placar para o Corinthians. Na segunda etapa, porém, aos 18, Hulk deixou tudo igual. E aos 40, após boa jogada de Dylan Borrero, o Vingador virou e selou o triunfo.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo (Luan), Roni (Araos), Gabriel, Mateus Vital (Vitinho) e Gustavo Mosquito (Marquinhos); Jô

Técnico: Sylvinho

ATLÉTICO

Everson; Mariano, Nathan Silva, Alonso e Dodô; Jair (Tchê Tchê), Allan (Dylan Borrero), Zaracho (Alan Franco), Nathan (Sasha) e Hyoran (Calebe); Hulk

Técnico: Cuca

DATA: 17 de julho de 2021 (sábado)

ESTÁDIO: Neo Química Arena

CIDADE: São Paulo

MOTIVO: 12ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Jean Pierre Goncalves Lima, auxiliado por Leirson Peng Martins e Lucio Beiersdorf Flor, todos do Rio Grande do Sul

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

CARTÕES AMARELOS: Dodô, Alonso (Atlético)

GOLS: Gustavo Mosquito aos 37 do primeiro tempo; Hulk aos 18 e aos 40 do segundo tempo