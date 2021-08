O início de trajetória de Vagner Mancini no América foi positivo, com uma invencibilidade de quatro jogos seguidos. Mas, gradativamente, esse histórico foi se invertendo. Com os 2 a 0 do Bragantino sobre o Coelho, nessa segunda-feira (23), o treinador acumula mais derrotas do que vitórias pelo time alviverde.

Sob a tutela de Mancini, foram quatro reveses neste Campeonato Brasileiro, para Fortaleza (4 x 0), Atlético (1 x 0), Sport (1 x 0) e Bragantino (2 x 0), e três triunfos, para cima de Bahia (4 x 1), Santos (2 x 0) e Fluminense (1 x 0).

Houve ainda cinco empates, com Juventude, Internacional, Grêmio, Atlético-GO e Chapecoense, todos eles pelo placar de 1 x 1.

O aproveitamento do América, sob o comando de Mancini, é de 38,8%. Parece pouco, e é! Mesmo assim, com esse desempenho, o Alviverde estaria fora da zona de rebaixamento, já que o Fluminense, 16° colocado, tem 37,5%.

Só que o Coelho aparece em 19°, com 15 pontos e rendimento de 29,4%, também em função do início ruim. Antes da chegada de Vagner, a equipe vinha de quatro derrotas e uma derrota.