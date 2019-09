O Palmeiras tem pressa para contratar o substituto de Luiz Felipe Scolari e tem Mano Menezes como favorito para assumir o comando da equipe. Ele está livre no mercado desde o mês passado, quando saiu do Cruzeiro. A diretoria alviverde pretende anunciar o novo técnico nos próximos dias.



Felipão foi demitido nesta segunda-feira (2) ao não resistir à pressão pela queda de desempenho da equipe nos últimos jogos. O Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil e da Copa Libertadores e despencou do primeiro para o quinto lugar do Campeonato Brasileiro - era líder até a parada para a disputa da Copa América, no Brasil.



A decisão pela demissão de Felipão aconteceu em reunião na tarde desta segunda-feira entre a diretoria. O treinador não participou do encontro e foi avisado pelo diretor de futebol Alexandre Mattos sobre o desligamento do clube.



Além de Mano Menezes, há outros técnicos livres no mercado. A diretoria alviverde, no entanto, já definiu o ex-treinador do Cruzeiro como primeira opção. Mas há outras. Estão sem clubes, por exemplo, Abel Braga, Dorival Junior, Fernando Diniz e Jair Ventura. Nas redes sociais, torcedores palmeirenses pedem que o clube tente a contratação do português José Mourinho.



O Palmeiras volta a jogar no sábado, contra o Goiás, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe está em quinto lugar, com 30 pontos, a seis do líder Flamengo. O time alviverde tem um jogo a menos que os principais rivais na tabela.

